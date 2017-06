"Ik maak me zorgen om Club Brugge en Joske. Waarom is hij niet al lang weg?"

Door: Jan Mulder

JAN MULDER GAAT LOS De transfercarroussel draait op volle toeren en het gonst van de geruchten en straffe verhalen. HLN-commentator Jan Mulder laat zijn licht schijnen over de nakende (toch?) overgang van Gouden Schoen José Izquierdo.

Ik begin me zorgen te maken over Club Brugge, Joske Izquierdo en de Grote Transfer naar een buitenlandse topclub. Club en Joske schijnen de buitenlandse topclubs voor het uitkiezen te hebben. Maar verder horen we niets. Wekenlang nu al. Wel is er nieuws over Davey Klaassen, een middelmatige middenvelder van Ajax. Davey is voor 27 miljoen en een salaris van 4 miljoen verkocht aan Everton, dat in één adem de onbekende doelman Pickford (Sunderland) voor 35 miljoen euro vastlegde.



Hoeveel vraagt Club voor Izquierdo? Om en nabij de 20 miljoen. In dat verband viel de term 'de jackpot' eens. Ik denk even aan doelman Pickford en de 35 miljoen die trainer Ronald Koeman voor de ballenvanger neerlegde. In Engeland zijn ze compleet gek geworden. Iedereen wordt slapend rijk, behalve Joske en Club. Real Madrid vraagt 480 miljoen afkoopsom voor Cristiano Ronaldo als PSG of Manchester City hem willen hebben. Het kan ook 780 zijn. Of 1 miljard 500. Kan allemaal worden opgehoest door de Chinees of de Sjeik.



Ergens is het een fascinerende, zelfs leuke ontwikkeling waar alle spelers met mindere kwaliteiten dan Cristiano van profiteren. Behalve Joske, die in de duizelingwekkende stroom der financiële transfergetijden dreigt te worden vermalen.



In de dodelijke radiostilte rond de Brugse jackpot kun je van de clubleiding op gezette tijden positieve geluiden horen over de voortgang van de droomtransfer, die nog niet rond is vanwege het grote aantal kooplustigen van buitenlandse topclubs in Engeland, Spanje, Duitsland en Italië. Is dat echt waar? Ik geloof het. Izquierdo is een spectaculaire speler en bovendien spotgoedkoop. Waarom is hij dan niet al lang weg? Waar precies gaat de deal aldoor mis?