Zondag met de dood bedreigd, woensdag cruciale goal: de bewogen week van Club-aanwinst German Mera

Wouter Devynck

16/06/17 - 07u12

© LatinContent/Getty Images.

video Straks sluit hij aan bij Club Brugge, maar voorlopig laat German Mera (27) zich nog opvallen in Colombia. Afgelopen zondag kreeg hij doodsbedreigingen na een onbezonnen tackle, woensdagnacht zette hij zijn ploeg Deportivo Cali op een zucht van de titel.

Hij was tijdens de winterstop zowat de eerste transfer van Club. Voor Mera en Helibelton Palacios samen betaalden de Bruggelingen 3 miljoen euro, maar in tegenstelling tot zijn land- en ploeggenoot bleef Mera nog een half jaar in Colombia voetballen. Omdat Club op dat moment over centrale verdedigers genoeg beschikte, maar ook omdat Deportivo Cali hem graag wilde behouden om voldoende gewapend de titelstrijd aan te gaan. Met reden. Mera stond in 18 van de 20 matchen in de reguliere competitie 90 minuten in de basis, en trok die lijn in de play-offs gewoon door. In de heenmatch van de titelfinale tegen Atlético Nacional bekroonde hij woensdagnacht zijn sterke seizoen door op slag van rust de 1-0 binnen te koppen. Mede daardoor vat Cali zondagnacht met een 2-0-voorsprong de return aan. Op een zucht van de titel dus.

23 keer geel, drie keer rood

© rv.

Het doelpunt was voor Mera vooral een opsteker na wat hem drie dagen daarvoor overkwam. In de terugmatch van de halve finale tegen America voerde hij een onbesuisde tackle langs achteren uit op sterkhouder Cristian Martínez Borja, waarbij diens knie ongelukkig bleef steken. Borja moest geblesseerd afgevoerd worden en dat gaf de winstkansen van America een flinke knauw. Hoewel er geen kaart aan te pas kwam, bleef de overtreding niet zonder gevolgen voor Mera. Een lokale journalist verklapte dat de speler daarna doodsbedreigingen kreeg. Niet dat het een aanslag was, maar Mera draagt wel een reputatie mee.



In Colombia wordt hij omschreven als een 'beest' en dat is niet alleen vanwege zijn indrukwekkende postuur en duelkracht. Mera pakte de voorbije twee seizoenen maar liefst 23 gele en drie rode kaarten. En dat leverde hem in 2010 ook al eens... doodsbedreigingen op. Hij zal zijn gedrag in de Jupiler Pro League dus wel wat moeten bijschaven. Al nam Club hem vooral vanwege zijn voetballende kwaliteiten. Sterk met het hoofd ook, zes goals op stilstaande fases de voorbije twee jaar.



Mera is linksbenig en kan ook als linksachter uit de voeten, maar is op zijn best als centrale verdediger. Op een avontuur in de Amerikaanse MLS na (bij Colorado Rapids in 2013) werd hij door Cali vooral uitgeleend in eigen land, tot hij in 2014 eindelijk basisspeler werd. Een laatbloeier dus, die na de titel in 2015 onder meer op de radar van het Italiaanse Palermo stond.