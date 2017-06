Club Brugge haalt ook zijn assistent-trainer bij Sint Truiden

Door: redactie

Met Philippe Clement weg naar Waasland-Beveren, heeft Club ook nood aan een nieuwe assistent-trainer. Normaal wordt dat Patrick Van Kets (50), die afgelopen seizoen ook al T2 was onder Leko bij STVV. Daarvoor was de gewezen aanvaller 4 jaar beloftetrainer bij Standard. In het spoor van Van Kets volgt ook Edward Still, de Truiense videoanalist. Hij moet de leemte opvullen die Stan van den Buijs naliet. Zowel T3 Stephan Van der Heyden als physical coach Renaat Philippaerts blijven wellicht bij Club. Die laatste was even in beeld bij Waasland-Beveren, maar dat werd uiteindelijk niets concreets. (WDK/SJH)