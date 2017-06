Beweging op til bij Club: medische testen voor Van Damme (Cercle), Hubert (Standard) op komst?

Wouter Devynck

10/06/17 - 11u42

Guillaume Hubert. © belga.

Een nieuwe trainer, maar ook een vernieuwde kleedkamer. Er zijn al een aantal transfers gedaan, maar er staat de komende weken en maanden nog wel wat op stapel in Brugge.

Sébastien Bruzzese. © photo_news.

Centrale verdedigers German Mera (27) en Erhan Masovic (18), flankaanvaller Elton-Ofoi Acolatse (21) - in wie Leko het wel ziet - en spits Emmanuel Bonaventure Dennis (19) - van wie in Brugge veel verwacht wordt - waren er al, maar straks komt daar als prioriteit zeker nog een verdedigende middenvelder bij. Geen youngster deze keer, wel een ervaren en voldragen kracht, die leiding kan geven.



Wat de doelmannen betreft is Sébastien Bruzzese (vorig seizoen uitgeleend aan STVV) op weg naar KV Kortrijk. Omdat niet verwacht wordt dat Ludovic Butelle zich zal neerleggen bij een rol als tweede keeper na Ethan Horvath en dus kan vertrekken, zoekt Club een vervanger. Op dit moment zijn er gesprekken gaande met Guillaume Hubert (23) van Standard, in wie blauw-zwart eerder al interesse had. Alleen ligt de vraagprijs van de Rouches nog iets te hoog. Opmerkelijk: Miguel Van Damme (23), wiens contract afloopt bij Cercle Brugge en die pas hersteld is van leukemie, legde medische testen af. Dit mogelijk voor een rol als derde doelman, maar concreet is dat nog niet. Club heeft overigens nood aan Belgen om komend seizoen aan het minimumaantal van zes op het wedstrijdblad te komen.