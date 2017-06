Ivan Leko had afkoopsom van 700.000 euro, maar Club betaalt beduidend minder voor zijn nieuwe coach

Door: Wouter Devynck en Stijn Joris

9/06/17 - 10u07

© BELGA.

Verrassing van formaat: de nieuwe trainer van Club Brugge wordt... Ivan Leko (39). Blauw-zwart plukt de Kroaat weg bij STVV, waar hij nog onder contract lag tot eind volgend seizoen. Bovendien moet blauw-zwart niet te diep in de buidel tasten voor zijn ex-speler. Met de aanstelling van Leko neemt Club wel een berekend risico, want veel ervaring heeft hij nog niet.

Vergeet Frank de Boer en welke andere grote naam dan ook. Club gaat kleinschaliger. Van de meer dan zestig namen die hun kandidatuur stelden, kwam het uit bij Ivan Leko. Amper 3,5 jaar als trainer aan de slag. Eerst bij OHL, waar hij onmiddellijk na zijn actieve carrière in februari 2014 aan de slag ging maar een degradatie niet kon vermijden. Een terugval werd hem in november fataal. Daarna was hij assistent-trainer bij PAOK Saloniki. Waar STVV hem wegplukte. Hij tekende er voor twee jaar en werd voor zijn goede werk van afgelopen seizoen beloond met een contractverlenging. Inclusief afkoopsom van naar verluidt rond de 700.000 euro. Maar Club betaalt beduidend minder omdat de nieuwe overeenkomst bij STVV pas zou zijn ingegaan op 1 juli. Leko tekent in Brugge voor twee jaar en wordt vandaag al voorgesteld. "Dat het geen Belg wordt? (lacht) Dat zou ik niet uitsluiten", zei voorzitter Bart Verhaeghe woensdag nog. Niet eens gelogen, want eigenlijk is Leko een halve Belg. Weliswaar geboren in het Kroatische Split, maar na een verblijf van meer dan tien jaar als speler bij eerst Club, vervolgens GBA en Lokeren, is de man verknocht aan ons land. Dat zijn tweelingdochters Nora en Dora (13) hier al van hun 15 maanden rondhuppelen, heeft dat gevoel versterkt.

© photo news.

En de liefde voor Club is altijd gebleven. "Het is mijn ambitie om op een dag trainer van Club te worden", verklaarde hij in november vorig jaar nog in deze krant. "Ik heb altijd een heel goed gevoel gehad in Brugge en een uitstekende relatie met de mensen van de club." De ex-middenvelder speelde van 2005 tot en met december 2008 in Jan Breydel. En daar maakte hij zich geliefd door zijn fluwelen balbehandeling en zijn sympathieke voorkomen. Het is een band die altijd is gebleven.



Een gedurfde keuze is het wel, omdat Leko dus niet veel ervaring heeft als hoofdtrainer, al zeker niet bij een topclub. Toch zijn ze in Brugge overtuigd dat hij de juiste man op de juiste plaats is. Het succes van Zinédine Zidane bij Real Madrid en Giovanni van Bronckhorst bij Feyenoord zette het Brugse bestuur aan het denken. "We staan aan het begin van een nieuwe cyclus", aldus CEO Vincent Mannaert. "Bij het kiezen van de trainer om dit vernieuwde Club mee op de rails te zetten, keken we niet naar namen, maar naar de juiste 'match' en de juiste capaciteiten. Leko kent onze competitie én het huis. Bovendien bewees hij bij STVV een hecht blok te kunnen smeden en goeie resultaten te halen. We hebben er alle vertrouwen in."



