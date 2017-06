Elf dagen voor eerste training heeft Club nog geen nieuwe coach: "We gaan niet meer overhaast te werk"

Wouter Devynck

Voorzitter Bart Verhaeghe. © belga.

Een nieuw shirt, maar nog altijd geen nieuwe trainer. Minder dan twee weken voor de start van de eerste trainingen lijkt Club nog altijd geen haast te maken met een opvolger van Preud'homme. Geen erg, volgens voorzitter Bart Verhaeghe: "We zijn hard aan het werk, het komt in orde."

De eerste training van het nieuwe seizoen staat op 19 juni geprogrammeerd. Amper 11 dagen nog, maar voorzitter Bart Verhaeghe panikeert niet. "Het komt in orde", suste Verhaeghe. "We zijn hard aan het werk. Maar we willen dat heel grondig doen. Het is dan ook een heel belangrijke keuze. We willen iemand hebben die past bij Club en die past bij de spelersgroep. En ook goede resultaten kan halen."



Werken vanuit data

Concreet: iemand met ervaring, die tegen druk bestand is én ook met jeugd kan en wil werken. "We leggen onszelf geen tijdsdruk op. Het zou goed en zelfs beter zijn als de nieuwe coach hier al staat op de eerste training, maar Club gaat niet minder klaar zijn als dat niet het geval is. Club is veel meer dan alleen maar een hoofdtrainer. Wij staan er in onze organisatie. En bij de fysieke seizoensvoorbereiding werken we vooral vanuit data. Veel belangrijker is dat we goede trainer hebben, waarmee we hopelijk dan een lange samenwerking kunnen aangaan. Maar dan moet je elkaar eerst goed kennen, goed begrijpen en op veel vlakken - niet op alles - dezelfde doelstellingen hebben. Liever dat werk grondig doen, dan overhaast te werk gaan. Dat hoort niet meer bij deze club."