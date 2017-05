Club Brugge versterkt zich met Nigeriaanse spits Emmanuel Bonaventure Dennis

YP

30/05/17 Bron: Belga

Club Brugge heeft zich met de Nigeriaanse spits Emmanuel Bonaventure Dennis versterkt. De 19-jarige aanvaller tekende een contract voor vier jaar. Hij komt over van het Oekraïense Zoyra Luhansk, waar hij sinds 2016 aan de slag was.

"Dennis is een snelle, explosieve speler, die op de drie aanvallende posities uit de voeten kan", stel Brugge op de clubwebsite. Vorig seizoen was Dennis goed voor zes doelpunten in 22 wedstrijden in de Oekraïense Premier League. Na de Nederlandse spits Elton Acolatse (Westerlo), de Colombiaanse verdediger German Mera (Deportivo Cali) en de Servische verdediger Erhan Masovic (Cukaricki) is hij de vierde Brugse versterking met het oog op volgend seizoen.



Sergiy Serebrennikov, ex-Oekraiens international en voormalig Club Brugge-speler, fungeerde als tussenpersoon: "Dennis is een speler met een groot potentieel. Hij maakte op korte tijd veel progressie en toonde zich wekelijks als een van de beste spelers van de competitie. Het is een pijlsnelle aanvaller met een individuele actie die bovendien onvoorspelbaar is. Het is een ambitieuze kerel en ondanks zijn jonge leeftijd toonde hij zich een winnaar die uiteindelijk bepalend was voor zijn club in de strijd om Europees voetbal. Er was heel wat interesse van verschillende teams in binnen- en buitenland maar ik ben blij dat Club uiteindelijk aan het langste eind kon trekken. Ik heb er vertrouwen in dat hij net als Malinovsky op korte termijn een meerwaarde kan worden in de Belgische competitie", zo klinkt het op de website van blauw-zwart.