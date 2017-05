José Izquierdo eindelijk international

WDK

29/05/17 - 07u08

© photo news.

Dan eindelijk. Net nu hij op het punt staat Club Brugge te verlaten, werd José Izquierdo (24) voor de allereerste keer opgeroepen voor de Colombiaanse nationale ploeg. Een selectie die hij al veel eerder verdiende en waar hij ook al lang halsreikend naar uitkeek. Colombia speelt op 7 en 13 juni vriendschappelijk in respectievelijk Spanje en Kameroen. Een eerste cap zou meteen ook goed nieuws zijn voor Club Brugge. In die zin dat het zijn marktwaarde nog zou verhogen. Sinds Izquierdo de Gouden Schoen won, rekent blauw-zwart sowieso al op minstens 20 miljoen euro. Inter is voorlopig het meest concreet, zij het dat de Italianen lang nog niet genoeg bieden. Ook Sevilla is nog altijd geïnteresseerd.