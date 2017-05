Club zkt. buitenlandse coach met ervaring (maar ook deze man zegt 'nee')

Wouter Devynck

Nu Francky Dury definitief van de baan is en Felice Mazzu niet dé wenstrainer is, moet Club de opvolger van Michel Preud'homme in het buitenland gaan zoeken. Blauw-zwart kreeg de voorbije weken zomaar even zestig kandidaturen binnen. Al gaat het ook zelf actief op zoek. Zo kwam het al zeker uit bij Frank de Boer en Ståle Solbakken (FC Kopenhagen).



De Boer, zonder ploeg sinds hij in november vorig jaar ontslagen werd bij Inter, bevestigde het nieuws uit onze maandagkrant ook bij het Nederlandse RTL7: "Club Brugge is geïnteresseerd en ze hebben ook een goed verhaal, maar er speelt meer. Ik ga dat op een rijtje zetten en zal binnen een maand een beslissing nemen. De Premier League is mijn eerste doel." De kans dat De Boer voor Club kiest, lijkt dus klein. Maar het geeft wel aan dat de Bruggelingen voor buitenlandse kwaliteit met ervaring gaan.