Club polst Frank de Boer

Wouter Devynck

22/05/17 - 06u23

© photo news.

Officieel is het afscheid van Michel Preud'homme nog niet, maar dat betekent uiteraard niet dat Club Brugge stilzit in zijn zoektocht naar een nieuwe trainer. Niet alleen Francky Dury staat hoog op het verlanglijstje, ook de Nederlander Frank de Boer staat met stip genoteerd.

Naast tweelingbroer van Ronald, is Frank de Boer die ex-international met 112 caps die met Ajax en Barcelona talloze trofeeën veroverde, maar vooral ook de man die zijn trainerscarrière begon als assistent-bondscoach bij het Nederlandse elftal, daarna Ajax vier titels op rij bezorgde en vervolgens aan de slag ging bij Inter Milaan. Een naam als een klok in het internationale voetbal en op papier dan ook onhaalbaar.



Maar omdat Club ambitieus is, het een Nederlander betreft, hij momenteel zonder ploeg zit en je maar nooit weet, waagde blauw-zwart toch een poging. De Boer zou naar verluidt niet afwijzend hebben gereageerd op de interesse, maar de beslissing voor zich hebben uitgeschoven. Dat betekent evenwel niet dat ze in Brugge een vreugdedansje moeten inzetten, want er zijn nog andere buitenlandse (top)clubs uit grotere voetballanden die naar zijn diensten hengelen.



De Boer zal alle aanbiedingen bekijken en pas in juni een beslissing nemen. Dat op zich is al een succesje voor Club, dat wellicht niet te veel moet hopen. Het is net omdat de Bruggelingen beseffen dat hun slaagkansen miniem zijn, dat ze meerdere pistes bewandelen. Zulte Waregem-coach Francky Dury, veel meer dan Charleroi-trainer Felice Mazzu, blijft daarom een serieuze kanshebber.