Chili neemt twee ex-Bruggelingen en slechts één doelman mee naar Confederations Cup

Door: redactie

20/05/17 - 14u21

Nicolas Castillo verdient zijn brood nu in Mexico. © photo news.

De Chileense bondscoach Juan Antonio Pizzi heeft zijn selectie voor de Confederations Cup bekendgemaakt. In tegenstelling tot onder meer de Duitsers trekt Chili op volle sterkte richting Rusland. Onder meer Claudio Bravo, Arturo Vidal, Alexis Sanchez en ex-Club Brugge-spelers Francisco Silva en Nicolas Castillo maken deel uit van de 17-koppige selectie.

Chili was de voorbije twee edities van de Copa America telkens de beste, en zal dus Zuid-Amerika vertegenwoordigen op de Confederations Cup van 17 juni tot 2 juli in Rusland. De Chileense bond maakte de selectie bekend op haar website. Pizzi neemt maar zeventien spelers en met City-keeper Bravo slechts één doelman mee, maar beschikt wel over een sterke mix van spelers die in Europa en Zuid-Amerika voetballen.



Arsenal-aanvaller Alexis Sanchez heeft nog één doelpunt nodig om alleen topschutter aller tijden te worden, een positie die hij nu deelt met Marcelo Salas. Chili neemt het in groep B op tegen Kameroen, Australië en Duitsland. De beste twee van elke groep spelen de halve finales.