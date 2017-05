Laatste match voor Simons (40)?

Wouter Devynck

De clash tegen Gent zou voor Timmy Simons (40) wel eens zijn laatste wedstrijd kunnen worden. De middenvelder is einde contract en de vraag is of Club nóg een seizoen met hem wil doorgaan. Simons zelf zegt daar zeker geen neen tegen, volgende week zit zijn management normaal rond de tafel met blauw-zwart. Stopt Simons, dan komt mogelijk een plaats vrij in de technische staf voor hem. Door de schorsing van Claudemir komt Simons aan de aftrap. Net als Engels wellicht. Die is uitgeziekt.