Afscheid in schoonheid?

Wouter Devynck

20/05/17 - 08u55

© Florian Van Eenoo photonews.

Hij houdt wel van wat geheimzinnigheid. Waarom hij zijn baard laat groeien bijvoorbeeld. Of wanneer hij zijn afscheid zal aankondigen. Op zijn 58ste krijg je Michel Preud'homme niet meer gek. Tenzij hij aan het coachen is. Wat zal dat geven zondag? Uitbarsting van vreugde of implosie van verdriet?

"Ik ben niet belangrijk." Hij herhaalde het wel tot drie keer toe. Om toch maar te benadrukken dat het niet om hem zou draaien morgenmiddag. Tuurlijk zal het dat wel. Een laatste keer mag hij 'Michel, chante avec nous' verwachten. Niet venijnig gekrijst door de haters, wel liefdevol gezongen door de fans. Ode aan een winnaar. Het verschil tussen een afscheidsmatch en een gewone eindeseizoensmatch. Maar gisteren wou hij het even niet weten.



Een afscheidsetentje met de staf? "Ik ga na het seizoen áltijd eten met de staf." Dat hij zich niet meer zal moeten inhouden langs de zijlijn, omdat een eventuele schorsing dan toch niet meer van toepassing is? "Dat is een indirecte vraag." Grijns. "Wat echt belangrijk is, is dat er nu nog één wedstrijd is om die tweede plaats te verzekeren. Dát is het echte verhaal. Of het mijn laatste match is, is irrelevant. De toekomst van de club is belangrijk." En die toekomst kan op korte termijn gemaakt of gekraakt worden door AA Gent. Zijn ex-club. Onvermijdelijk komen er dan herinneringen naar boven. Aan 8 mei 2010 bijvoorbeeld. Toen hij als coach van AA Gent op de laatste speeldag Club ontving. 6-2 werd het maar liefst. Naast de tweede plaats ging voor de Bruggelingen in een rechtstreeks duel in extremis ook het ticket voor de Champions Leaguevoorronde verloren. Ze mogen het niet gedroomd hebben dat zich straks eenzelfde scenario voordoet. Maar het zou zomaar kunnen. Op de Gentse bank zit immers een coach die minstens even slim en sluw is als MPH.



"Ik verwacht van de spelers dat ze deze match voor hun club zullen spelen. Ik bedoel daarmee: voor het bestuur dat hen betaalt, voor de fans die hen steunen. En voor henzelf, voor hun toekomst." Met alle druk die daarmee gepaard zal gaan. Want het rapport oogt niet zo fraai. Een 0 op 18 in de Champions League, wat de excuses ook mogen zijn. Een vroegtijdige bekeruitschakeling tegen toch maar Eupen. En dan ook nog eens een derde plaats... Neen, dat zou gewoon te weinig zijn. Een anticlimax, die hij zich ook zelf niet kan en wil voorstellen. "Je kan niet alles winnen, maar deze match moéten we winnen."



Had hij toch niet liever een andere tegenstander gehad? "Neen, dit is rechtstreeks. Een finale. Perfect. Op die manier moet je niet weten wat er op andere velden gebeurt. Het zal een mannenwedstrijd zijn. En als Yves Vanderhaeghe zegt dat Club en AA Gent de twee ploegen zijn die het meest constructief willen spelen, kan ik hem daarin bijtreden."



Net zoals zijn spelers hem zullen moeten bijtreden op het veld. Met liefst meer drive dan in Oostende. "Na de 2-0 op Anderlecht hebben we die drive óók teruggevonden, net als in het begin van de match tegen KVO. Ik ga er alles aan doen en de mensen rondom de groep ook, maar ik kan niet alles oplossen. Op een bepaald moment moet het ook van de groep komen. Wat ze al gedaan hebben, hé. Dus nu nog één keer. Iedereen moet alles geven. Zonder te rekenen."



Om hun coach dan toch nog dat afscheid in schoonheid te gunnen. Even de afgebrokkelde relatie opzijschuiven en denken aan alle mooie momenten van de voorbije jaren. En misschien volgt er nog wel iets speciaals van de fans of Club zelf. "Ik verwacht niets. Enkel dat mijn spelers aan 200% spelen. Mócht het mijn laatste match zijn, is dat mijn enige wens." Dan toch een klein tipje van de sluier. Om vervolgens in zijn zelfde rol te vervallen. "Ik ben niet belangrijk, de club is belangrijk. Ik geef alles, van de eerste tot de laatste dag. En wanneer de laatste dag is, weten jullie volgende week." Mis, Michel. De laatste dag, dat is morgen, zondag 21 mei 2017.