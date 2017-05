Refaelov wijst Maccabi Haifa opnieuw af

Wouter Devynck

18/05/17 - 08u46

Oude liefde roest niet. Maccabi Haifa blijft zijn ex-speler Lior Refaelov (31) het hof maken. Met - in vergelijking met enkele maanden geleden - een fel verbeterd voorstel, hoopte de Israëlische topclub 'Rafa' deze keer wel te overhalen. Tevergeefs. Hoezeer Maccabi ook in zijn hart ligt, de aanvallende middenvelder wil nog één jaar bij Club blijven. Kwestie van na zeven seizoenen dan in schoonheid afscheid te kunnen nemen. Want het afgelopen rotjaar - doorspekt met een mindere vorm en vooral blessures - ligt zwaar op zijn maag. Bovendien is hij ook privé nog altijd zeer gelukkig in Brugge. Zijn doel is na de komende interlandperiode goed rust te nemen en vervolgens middels een normale voorbereiding topfit aan het nieuwe seizoen te kunnen beginnen.