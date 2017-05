Mannaert: "Deze groep realiseert ommekeer die ongezien is in geschiedenis van play-offs"

Door: Stephan Keygnaert

Hij had een idee. "Als we nu eens de fotoshoot in de Noord-tribune doen." Want: "Daar achter het doel is het hart van deze club. Het vliegwiel. Een soort golf die bij elke aanval van Club aanzwelt, tot je in een tsunami draait, en dit stadion iets wordt dat elke tegenstander intimideert." 'De Noord' - hier stond gistermiddag Vincent Mannaert, zondag 9.000 diehards. Anderlecht, maak je borst maar nat. Club Brugge is opgestaan uit de doden.

U mag het mij niet kwalijk nemen, maar toen ik deze week las dat de fans, net als vorig jaar voor de titelmatch, zondag de spelersbus willen opwachten met Bengaals vuurwerk... - is dat dit keer niet wat geforceerd?

Mannaert: (schudt het hoofd) "Zoiets kún je niet forceren of regisseren - niet in deze club. Het is iets wat onder de supporters spontaan is gegroeid de laatste twee weken. We zijn met z'n allen getuige van een ommekeer die ongezien is in de geschiedenis van de play-offs. Een club die begint met 2 op 12 en daarna een 9 op 9 neerzet - 't is nooit eerder gebeurd. Het toont de veerkracht die in deze spelersgroep zit. Normaal, na een 2 op 12, glij je af."



"Vlak voor de spelers zouden vertrekken naar het stadion voor de wedstrijd tegen Oostende, heb ik in het afzonderingsoord in hotel Weinebrugge hen toegesproken. Ik heb gevraagd om álles uit de voorbije wedstrijden te vergeten, ik zei: 'We vragen niet eens dat jullie winnen'. Het enige wat we wilden zien, was spelers die wilden véchten - doen waar Club Brugge voor staat. We zaten in een situatie die de term 'moeilijke periode' oversteeg. Er was geen dynamiek meer. Het dreigde veel dieper te gaan dan 'een match winnen of verliezen'. Het ging erom het DNA van Club Brugge niet te verloochenen. Mijn boodschap was: 'Speel alsof dit jullie laatste match is'"



We zien opnieuw de beste Michel Preud'homme. Hij duwde net op tijd op de juiste knoppen: eerst Claudemir, Palacios en Rotariu, nadien zelfs Horvath en Touba.

"Ik zie ons beiden nóg zitten, daags na de nederlaag in Anderlecht... Michel had het moeilijk, maar daarna zie je tóch hoe de winnaar in hem alles overneemt - drie dagen voor de match tegen Oostende, twee dagen voor de match..., er kwam weer leven in, de grinta nam weer toe, ook Michel geeft nooit op. En ja, zijn keuzes bleken de juiste te zijn. We zijn gaan voetballen, we creëerden kansen, maakten goals... - je wint één keer, je wint twee keer, je wint drie keer..."



