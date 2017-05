Michel Preud'homme voor clash tegen Anderlecht: "We focussen enkel op de drie punten"

Eline Van Der Meulen

12/05/17

Club Brugge moet zich volgens coach Michel Preud'homme zondag tegen Anderlecht niet met de titel bezighouden. "Want zelfs als we winnen, hebben we niets in eigen handen." Dat zei hij op zijn persbabbel in aanloop naar de topper van speeldag acht in Play-off I.