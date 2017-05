Preud'homme vanavond studiogast bij Proximus TV, waar hem een "Pomerol uit het goede jaar 2010 wacht"

SK

10/05/17 - 07u02

© getty.

Vier dagen voor de topper tegen Anderlecht wil Michel Preud'homme nog wel eens ontspannen. Hij is vanavond studiogast bij Proximus TV, waar hij samen met presentator Peter Vandenbempt de Madrileense derby zal analyseren. Of dat allemaal heel erg serieus zal gebeuren, valt nog af te wachten, want Vandenbempt staat erop te melden dat hij ter gelegenheid van de komst van zo een hoge gast "een Pomerol uit het goede jaar 2010 zal serveren voor meneer Preud'homme". Dat zal de 'Bordelees' in Preud'homme wel weten te waarderen.