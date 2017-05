Al 9 jaar dood, maar nog niet vergeten: zo eerden fans van Charleroi en Club hun verongelukte held Sterchele

Door: Glenn Bogaert

9/05/17 - 19u15

© Twitter Club Brugge.

video

Gisteren was het dag op dag 9 jaar geleden dat François Sterchele het leven liet in een tragisch verkeersongeluk. De goedlachse spits van Club Brugge reed zich op de A11 ter hoogte van Vrasene te pletter op een boom en was op slag dood. 8 mei 2008 is een dag dat voor altijd in het collectieve voetbalgeheugen gegrift staat en gisteren doken er op Twitter en Facebook dan ook pakkende berichten op ter nagedachtenis van de sympathieke goaltjesdief.



Proximus 11 pakte zelfs uit met een video(fragment) van de match tussen Charleroi en Club van afgelopen vrijdag (1-3). In minuut 23 brachten beide supportersclans toen samen een mooi eerbetoon aan hun verongelukte held. Sterchele droeg in het seizoen 2005-2006 het shirt van 'De Zebra's' alvorens naar Beerschot te verkassen. Na een topjaar op 't Kiel haalde blauw-zwart 'Çoiske' naar Jan Breydel. In geen tijd veroverde Sterchele er alle harten, tot het noodlot toesloeg op die noodlottige lentedag van 2008. "Voor altijd onze nummer 23", klonk het gisteren op het Twitteraccount van Club Brugge.