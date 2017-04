"De lievelingskleur van mijn jongste dochter is paars. Dan moet ik haar uitleggen dat ze niet met haar favoriete jasje naar het stadion mag komen"

Bewerkt door: Glenn Bogaert

27/04/17 - 16u35 Bron: Deze Week

© photo news.

Een afscheid op een hoogtepunt interesseert hem niet. Timmy Simons is zelfs eerder bang voor het jaar te weinig dan voor het jaar te veel. De 40-jarige kapitein en aanjager van Club Brugge voelt zich momenteel nog altijd goed genoeg om door te gaan, binnenkort zal moeten blijken of het blauw-zwarte boegbeeld ook volgend seizoen zijn geliefde shirt draagt. Al had het blijkbaar niet veel gescheeld of Simons had ooit het plunje aangetrokken van een grote rivaal van de uittredende kampioen.

In een interview met 'Deze Week' vertelt Timmy Simons het volgende over de interesse van een Belgische concurrent van Club Brugge: "Die bepaalde ploeg heeft ooit wel eens naar me gepolst, maar ik heb altijd het volgende principe gehanteerd: zolang het niet echt concreet is, hoef ik me daar niet mee bezig te houden of er iets over naar buiten te brengen. Er zijn zoveel ploegen die ooit, al dan niet zogezegd, interesse in mij toonden, maar als puntje bij paaltje kwam, gebeurde er uiteindelijk toch niks. Ik heb er mij nooit mee beziggehouden. Ik laat dan ook in het midden om welke Belgische topclub het precies gaat. Iedereen weet intussen wel dat de club van mijn hart Club Brugge is." © photo news.