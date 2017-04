Brugse held Amokachi bij onze videoman: "Izquierdo moet altijd zichzelf blijven"

Mathieu Goedefroy

26/04/17 - 21u09

Daniel Amokachi. © belga.

video

Daniel Amokachi was vanavond een opgemerkte toeschouwer bij Club Brugge - KV Oostende, en zag er hoe die andere zwarte parel José Izquierdo zijn Gouden Schoen ontving. Reden genoeg voor onze videoman om Amokachi om vaderlijk advies te vragen voor 'Joske'. "Hij moet vooral altijd zichzelf blijven", aldus de Brugse held.



Over zijn ambities was hij tijdens de rust van de wedstrijd, voor de camera's van Play Sports, ook duidelijk: "Het is een droom om coach te worden van Club Brugge", zo zei de gewezen aanvalsleider van blauw-zwart.