Misnoegde Clubfan heeft boodschap voor spelers: "Je denkt dat je een transfer nodig hebt? Ik denk dat je een spiegel nodig hebt"

Door: redactie

25/04/17 - 15u50

Met een achterstand van 9 punten op fiere leider en grote rivaal Anderlecht lijkt een tweede opeenvolgende titel héél ver weg voor Club Brugge. Blauw-zwart kon nu al zes matchen niet meer winnen en lijkt alsmaar verder in de put te sukkelen. De fans zien het niet graag gebeuren en laten op de sociale media niet na om hun mening te ventileren. Supporter Stijn, al 42 jaar een trouwe fan van Club, kroop eveneens in zijn pen voor een bikkelharde boodschap aan het adres van de spelers.

"Beste speler (vrij in te vullen) van Club Brugge, jij speelt met 'No Sweat, No Glory' op je shirt? Bij mij staat die slogan getatoeëerd op mijn hart. Jij bent bezig met volgend seizoen, ik ben bezig met de volgende match. Jij kunt je niet langer laten motiveren door Michel Preud'homme? Ik kan me niet langer laten motiveren door jouw attitude. Jij denkt dat je een transfer nodig hebt? Ik denk dat je een nieuwe spiegel nodig hebt. Jij denkt dat je mijn 42-jarige trouw zomaar kunt beschamen? Ik denk dat jij mij nog niet goed genoeg kent. Jij moest je diep donkerrood schamen. Dat zou dan toch al één ding zijn dat we gemeen hebben. 'Bruges till I die', maar als jij daar anders over denkt dan doen we dat wel zonder jou."



Trainer Michel Preud'homme liet afgelopen zondag op zijn persconferentie iets minder onduidelijkheid bestaan over wie van zijn spelers hij precies viseerde. Hij noemde geen namen, maar tussen de lijnen door kon je wel lezen welke spelers morgenavond tegen KV Oostende mogen vrezen voor hun basisplaats. Dit is alvast de selectie van blauw-zwart voor de '(Zee)Slag om Vlaanderen':



Doelmannen: Ludovic Butelle, Ethan Horvath

Verdedigers: Ricardo van Rhijn, Helibelton Palacios, Dion Cools, Bjorn Engels, Benoît Poulain, Stefano Denswil, Laurens De Bock, Ahmed Touba

Middenvelders: Timmy Simons, Claudemir, Hans Vanaken, Lex Immers Aanvallers: Lior Refaelov, Dorin Rotariu, Jelle Vossen, Wesley Moraes, José Izquierdo, Anthony Limbombe