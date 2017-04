Tielemans: "We gaan ons niet verstoppen. Dit is een serieuze stap richting titel"

TL

Youri Tielemans was andermaal de aanjager bij Anderlecht. De 19-jarige middenvelder dirigeerde paars-wit met twee assists naar een oververdiende 2-0 overwinning tegen aartsrivaal Club Brugge, waardoor de Brusselaars al een voorgift van acht punten hebben op eerste achtervolger AA Gent. "Deze zege is een serieuze stap richting titel', aldus Tielemans.

"We hebben vandaag onze uitstekende vorm nog eens onderstreept", reageerde Tielemans voor de microfoon van Play Sports. "We hebben weer gewonnen, konden weer de nul houden en ik denk dat we zelfs nog meer hadden kunnen scoren. We waren in het spel veel meer gefocust dan Club en op onze zege valt absoluut niks af te dingen."



"Het leek alsof de wedstrijd van donderdag niet in onze benen zat. We hebben rustig getraind en daardoor optimaal kunnen recupereren van de slopende wedstrijd in Manchester. Bovendien hebben we vandaag echt voor elkaar geknokt én goed in blok gespeeld. Daardoor moesten we minder ruimtes overbruggen."



Tielemans gaf twee assist tegen Club en de jonge middenvelder is daardoor voorlopig de assistkoning in de Jupiler Pro League. "Ik probeer mijn team gewoon zo goed mogelijk te helpen en ik ben blij dat dat vandaag ook gelukt is. Het komt er nu op aan om deze vorm en mentaliteit aan te houden tot we effectief kampioen zijn."