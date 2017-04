Club laat oog vallen op verdediger van KV Mechelen

Wouter Devynck en Frank Dekeyzer

21/04/17 - 15u34

© belga.

In zijn zoektocht naar verdedigende versterking heeft Club Brugge naast de Serviër Erhan Masovic (18) ook zijn oog laten vallen op Jordi Vanlerberghe (20) van KV Mechelen.

De polyvalente verdediger die ook als verdedigende middenvelder uit de voeten kan - precies het profiel dat blauw-zwart voor ogen heeft - ligt nog tot 2019 onder contract, maar Malinwa staat zeker niet weigerachtig tegenover een transfer. Club zou zelfs al een (geweigerd) bod hebben uitgebracht. Het is niet voor het eerst dat Vanlerberghe in verband wordt gebracht met een topclub. Tijdens de winterstop probeerde Standard hem los te weken in ruil voor spits Ryan Mmaee (19) én een geldbedrag. Sinds januari is belofteninternational Vanlerberghe vaste waarde bij KVM.