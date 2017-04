Afwezige Preud'homme krijgt geen uitstel, volgt vanavond alsnog schorsing? "Ik moet bezig zijn met mijn ploeg"

Door: Glenn Bogaert, Wouter Devynck, Frank dekeyser

21/04/17 - 13u45 Bron: Belga, eigen berichtgeving

Michel Preud'homme afgelopen dinsdag tijdens zijn verdediging voor de Geschillencommissie. © belga.

De Geschillencommissie Hoger Beroep van de KBVB maakt in de loop van de namiddag wereldkundig welke straf trainer van Club Brugge Michel Preud'homme krijgt. Zijn raadsmannen Hannes D'Hoop en Walter Van Steenbrugge vroegen tijdens hun pleidooi om uitstel, maar de commissie wees dat verzoek af. Het is nu wachten op het verdict. Dat volgt pas vanavond en zo zijn het spannende uren voor Club Brugge.

"Het sportieve primeert"

Michel Preud'homme wilde zich op de persconferentie niet te veel uitlaten over de affaire met het bondsparket. "Omdat ik afgelopen dinsdag al gezegd heb wat ik moest zeggen", vertelde hij rond 14u. "De zaken lopen nu met mijn vertegenwoordigers op de zitting in Brussel. Dus heb ik daar niet te veel aan toe te voegen. Het was nooit een optie om mezelf nóg eens te gaan verdedigen. Daarvoor is de match van zondag te belangrijk, ik concentreer mij op de voorbereiding. Dinsdag was het voor mij mogelijk omdat het de dag na een wedstrijd betrof. Vandaag moet ik bezig zijn met mijn ploeg. Het sportieve primeert."



Daarom had Club ook uitstel gevraagd, zodat MPH zeker op de bank zou kunnen zitten op Anderlecht, maar dat werd niet toegestaan. "Misschien beter zo, dan is het straks meteen beslist." Maar dat kan dus ook negatief uitdraaien. "Als een coach niet op de bank kan zitten, heeft dat altijd een invloed. Maar we moeten ons dus voorbereiden op het feit dat ik er misschien niet bij zal zijn. Gelukkig hebben we ook de tijd om die wedstrijd voor te bereiden." © belga.