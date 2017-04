Club-CEO Mannaert woest na beroep tegen vrijspraak Preud'homme: "De schaamte voorbij"

Wouter Devynck

21/04/17 - 07u02

© belga.

"Dit is wat ons voetbal kapotmaakt." "Dit gaat enkel over macht, commissies en postjes." "Dit is de schaamte voorbij." Om maar te zeggen dat CEO Vincent Mannaert niet te spreken is over de beslissing van het bondsparket om in beroep te gaan tegen de vrijspraak van Preud'homme. Waardoor de Brugse coach nu toch Anderlecht-Club dreigt te missen.

Failliet En er is nog iets dat Mannaert zwaar tegen de borst stuit: de timing. "Dat het in de aanloop naar de match van het jaar net dáárover moet gaan... Bovendien op de dag waarop Anderlecht en RC Genk geschiedenis konden schrijven door een Europese halve finale te bereiken. Dan beslissen de hoge heren om alle aandacht naar zich toe te trekken. Want het is ook dat wat meespeelt: mediageilheid. Ik stel voor dat we hen elke week een paar minuten televisietijd geven, dan zullen ze misschien tevreden zijn. Met Marc Rubens (de bondsprocureur, red.) vooraan. Sinds hij met pensioen is (als procureur van het gerechtelijk arrondissement Hasselt, red.) mist hij blijkbaar de media en de schijnwerpers en grijpt hij elke mogelijkheid aan om zichzelf in beeld te doen komen. Ik herhaal: dit is het failliet van ons voetbal. En dat staat nog los van het feit of onze trainer zondag al dan niet op de bank zal kunnen zitten. Maar benadeeld worden we sowieso."