Ook Jelle Vossen hervat bij Club Brugge

Tomas Taecke

12/04/17 - 13u18

© photo news.

Na José Izquierdo en Lior Refaelov heeft ook Jelle Vossen de veldtraining hervat. Ruim één week nadat hij na de match tegen AA Gent met een fel gekneusde heup naar het ziekenhuis werd overgebracht, lijkt alle hinder aan het bekken verdwenen bij de topschutter van Club.

Verwacht wordt dat Vossen eerstdaags bij de groep kan aansluiten tijdens de gesloten training en maandag aan de Gaverbeek tegen Zulte Waregem zijn rentree kan vieren. Zo hoefde Vossen enkel de thuiswedstrijd tegen Charleroi te missen, al is verre van zeker dat hij op paasmaandag meteen in de basis zal starten. Het is aannemelijk dat Preud'homme opnieuw de voorkeur zal geven aan Wesley, die het de voorbije weken meer dan voortreffelijk heeft gedaan.



Afwachten of ook Lior Refaelov mee afreist naar Waregem. De Israëliër lijkt verlost van zijn spierblessure in de adductoren, maar ook hij traint voorlopig niet met de groep. Toch wijst alles erop dat ook 'Rafa' maandag in de dug-out zal plaatsnemen wanneer de slotwedstrijd van de derde speeldag in de play-offs op gang geblazen wordt.