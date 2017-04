Club Brugge-kinesist riskeert drie maanden schorsing voor duw aan ref

Bewerkt door: XC

Het parket van de Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft drie maanden schorsing gevorderd voor Club-kinesist Jan Van Damme, die zaterdag in de thuismatch tegen Charleroi (1-1) een duw gaf aan de vierde official.

"In het voetbal is er een heilige wet: men blijft van de scheidsrechter af. Nu is er geduwd, de volgende stap is dat men de ref een klap in het gezicht verkoopt. Ik had zes maanden schorsing kunnen vragen, maar Van Damme geeft blijk van spijt", was de bondsprocureur streng voor Van Damme.



De vierde official verklaarde dat hij eerder al eens geduwd werd bij een wedstrijd in vierde provinciale. "Die man kreeg een schorsing van drie jaar. Van Dammes plaats is op de bank. Hij verlaat zijn dug-out, loopt op me af en geeft me met beide handen een duw", aldus de official.