Club Brugge-kinesist drie maanden geschorst voor duw aan ref

Bewerkt door: XC/PL

11/04/17 - 17u08 Bron: Belga

© photo news.

Club-kinesist Jan Van Damme is voor drie maanden geschorst. Van Damme kreeg de straf opgelegd nadat hij vorige zaterdag in de thuismatch tegen Charleroi (1-1) een duw gaf aan de vierde official. De schorsing van Van Damme is voor een deel voorwaardelijk, maar het effectieve gedeelte ervan loopt tot 26 mei, het einde van de play-offs.

"In het voetbal is er een heilige wet: men blijft van de scheidsrechter af. Nu is er geduwd, de volgende stap is dat men de ref een klap in het gezicht verkoopt. Ik had zes maanden schorsing kunnen vragen, maar Van Damme geeft blijk van spijt", was de bondsprocureur streng voor Van Damme.



De vierde official verklaarde dat hij eerder al eens geduwd werd bij een wedstrijd in vierde provinciale. "Die man kreeg een schorsing van drie jaar. Van Dammes plaats is op de bank. Hij verlaat zijn dug-out, loopt op me af en geeft me met beide handen een duw", aldus de official. Lees ook Reviewcommissie laat Preud'homme vervolgen na uitbarsting tegen Charleroi, Wesley vrijuit

"Michel, soms valt er zelfs voor jou wat te leren van de volstrekt neutrale kenner in de studio"

Club geeft zege uit handen en lijdt voor tweede week op rij duur puntenverlies