Ontstemde Preud'homme heeft het gehad met AA Gent: "Ze blijven maar praten over ons"

Hoe lief Michel Preud'homme gisteren op zijn persconferentie was voor Charleroi, zo genadeloos was hij voor AA Gent. Aanleiding is een nabeschouwing op de website van de Buffalo's, waarin Hein Vanhaezebrouck Club meermaals met de vinger wees: "AA Gent praat maar en praat maar. Ik kan niet meer volgen."

Vijf dagen na de pittige confrontatie tussen AA Gent en Club Brugge zindert het burenduel nog steeds na. Donderdag haalde Vanhaezebrouck fel uit naar de Bruggelingen in een interview op de clubwebsite, dat ook Preud'homme niet is ontgaan. "Kijk, wat Gent en Vanhaezebrouck allemaal vertellen... (zet zich schrap) Ze praten heel veel, vind ik, en vooral over Club Brugge. Als we tegen hen spelen, begint dat een maand voor de match en ook nadien blijven ze maar praten. Ik weet hoe gevoelig die wedstrijd daar ligt, maar ze praten héél véél. (zucht)" Lees ook Preud'homme: "Felice Mazzu geschikt om mij op te volgen"

Draaien met de wind "Hun mening verandert ook telkens. Twee jaar geleden was Europees voetbal heel positief en geeft het een ploeg een boost. Dit jaar is het plots veel minder goed. Eerst waren ze voor matchen op maandag, dan weer niet en nu weer wel. (kijkt verwonderd) AA Gent praat maar en praat maar. Ze praten zoveel en zo dikwijls over Club Brugge. Ik kan niet volgen en vraag me af waar ze de energie vinden om dat te doen. Het is raar."



Dat de match van vorige zondag bij vlagen ontaardde, was voor Vanhaezebrouck duidelijk de schuld van Club Brugge. In Jan Breydel denkt men daar anders over. "Neem de tijd om het wedstrijdbegin te analyseren. (zucht) Je zal begrijpen wie agressief heeft gespeeld. Kijk wie er met geblesseerde spelers is geëindigd en trek je conclusie. Wij zijn met twee geblesseerde spitsen (Wesley en Vossen, red.) uit de strijd gekomen. Er was veel inzet en dat is logisch, maar wel tot aan de limiet. Wij zijn binnen de limieten gebleven, zij niet."