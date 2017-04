Preud'homme: "Felice Mazzu geschikt om mij op te volgen"

Door: Tomas Taecke

8/04/17 - 09u05

© photo news.

De kans bestaat dat Charleroi-coach Felice Mazzu vanavond voor het laatst een plaatsje zoekt in de dug-out réchts van de middellijn in het Jan Breydelstadion. Dat hij één van de voornaamste kandidaten is om het zitje van Clubtrainer Michel Preud'homme op de linkse spelersbank in te nemen, vindt MPH niet meer dan normaal: "Ik ben nog niet vertrokken (lacht), maar Felice is zeker een goeie kandidaat. Er zijn veel goeie trainers in België en hij is één van hen. Toen ik terugkwam uit het buitenland, kon zijn werk mij bekoren. Hij heeft ook altijd respect getoond. Natuurlijk zijn er nog plausibele kandidaten, onder wie mijn assistent (Philippe Clement, red.). Of Mazzu en ikzelf te vergelijken zijn? Ik zag dat hij vorige week bij zijn schorsing vanuit de tribune via een microfoontje contact had met de bank. Dan kan je ons vergelijken, want ik heb ook zulke dingen gedaan als trainer (schaterlacht)."