Roep om 'vergeten' spits steeds luider in Brugge: "Laten we met z'n allen zijn naam scanderen in de 14de minuut als hij weer geen kans krijgt!"

Door: Glenn Bogaert

6/04/17 - 07u00

© Photo L.Fr.Dr..

© belga.

Abdoulay Diaby out voor de rest van het seizoen, Jelle Vossen sinds afgelopen zondag in de lappenmand en Wesley die zijn wonden likt na die veldslag die de 'Slag om Vlaanderen' tussen Club Brugge en AA Gent afgelopen zondag was. Bilan: Michel Preud'homme heeft zaterdag met wat pech geen enkele fitte spits ter beschikking. De een zijn dood is echter de ander zijn brood: een deel van de blauw-zwarte aanhang hoopt namelijk vurig dat Fran Brodic tegen Charleroi eens zijn kans krijgt in het eerste elftal.



De 20-jarige Kroaat scoort dit seizoen aan de lopende band bij de beloften en zit intussen al aan 37 treffers. Afgelopen maandag(avond) legde hij er nog twee in het mandje tegen KV Kortrijk. In onze krant kon u al lezen dat Michel Preud'homme zo zijn redenen heeft om Brodic niet voor de leeuwen te gooien, maar bij de achterban klinkt de roep naar de zogenaamde 'vergeten' speler alsmaar luider. Op een fanpagina wordt zelfs uitgepakt met een opvallende oproep (zie hieronder). Gaat Preud'homme overstag of niet? En scandeert het publiek zaterdagavond daadwerkelijk de naam van de jonge spits Fran Brodic?