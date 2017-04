Terwijl Leander Dendoncker het mooie weer maakt bij Anderlecht, tekent zijn broertje bij Club Brugge

Door: Glenn Bogaert

4/04/17 - 12u49

© Facebook Club Brugge Academy.

Je zal maar aan de feesttafel zitten bij de familie Dendoncker. De oudste zoon Leander (21) een steunpilaar bij Anderlecht en broertje Lars (16) een jeugdig talent van Club Brugge. En daar komt nog eens bij dat laatstgenoemde bij blauw-zwart zijn eerste profcontract heeft getekend.

© photo news.

West-Vlaming Dendoncker, niet Leander dus, is al sinds de U9 aan de slag in Jan Breydel en is ook international bij de U16. Krijgen we straks zowaar een intense broederstrijd in eerste klasse? Het kan zomaar. In Brugge zijn ze alvast in de wolken: "De Club Brugge Academy is verheugd te kunnen melden dat Club Brugge en Lars Dendoncker vandaag een overeenkomst bereikten voor de komende seizoenen. Als U16'er traint en speelt hij dit seizoen bij onze U17."