Club Brugge aast op Acolatse (Westerlo) en test Hondurese linksachter

RVD, WDK

1/04/17 - 07u30

Elton Acolatse © belga.

Club Brugge onderhandelt met Elton Acolatse (21). De vleugelspits kwam dit seizoen uit voor Westerlo, waar hij zes keer scoorde in 23 duels. De Amsterdammer, die zijn jeugdopleiding bij Ajax genoot, is door de degradatie van Westerlo transfervrij, waardoor blauw-zwart geen transfersom moet betalen. In 2012 won hij met Oranje nog het EK U17. Club ziet in hem een opportuniteit die als polyvalente flankaanvaller (hij kan op rechts en links uit de voeten) volgend seizoen mee het zekere verlies van Izquierdo moet opvangen. Mocht Club Acolatse straks effectief inlijven, haalt het na Van Rhijn, Vormer, Immers en Denswil een vijfde Nederlander naar Brugge, al heeft die laatste zijn zinnen gezet op een vertrek.



Naast Acolatse wil Club nog een speler vastleggen. Linksachter Wesly Roberto Decas (17) test op dit moment bij de beloften van blauw-zwart. De Hondurees komt uit voor Independiente en is eigendom van Pumas. Daarnaast is hij ook een vaste waarde in de nationale beloftenploeg.