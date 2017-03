Empoli houdt Club Brugge uit finale Viareggio Cup

Door: redactie

27/03/17 - 18u42 Bron: Belga

Fran Brodic, hier op archiefbeeld, miste bij 0-0 een strafschop. © belga.

De beloften van Club Brugge hebben zich niet kunnen plaatsen voor de finale van de Viareggio Cup. In de halve finales waren de youngsters van Empoli met 3-0 te sterk.

Traore (35. en 78.) velde met twee goals het Brugse lot. Zini (90.+3) dikte in het slot de score aan tot 3-0. Voor de pauze had Brodic (27.) voor de Bruggelingen een strafschop gemist en werd Tanghe (36.) uitgesloten. In de finale wacht voor Empoli Sassuolo dat in de andere halve finale Torino na strafschoppen versloeg (0-0, na pen. 4-5).



Club had de groepsfase als winnaar afgesloten na zeges tegen Cagliari (3-1) en Parma (3-0) en een gelijkspel tegen Genoa (2-2). In de achtste finales stuntte Club Brugge met een zege na strafschoppen tegen titelverdediger Juventus (2-2, na pen. 9-8), waarna in de kwartfinale Napoli met 2-0 werd verslagen.



Club Brugge is de enige Belgische deelnemer op de 69e editie van het toptoernooi met Italiaanse en buitenlandse beloftenploegen. Twee jaar geleden strandde blauw-zwart in de achtste finales, vorig jaar nam het niet deel. De Belgische clubs hebben een reputatie op het toernooi van Viareggio. In 2013 won Anderlecht - met onder anderen Frank Acheampong, Chancel Mbemba, Leander Dendoncker en Michaël Heylen - de finale tegen AC Milaan. Een jaar later speelden de jonge Brusselaars (toen met onder meer Dendoncker, Leya Iseka en Andy Kawaya) opnieuw de finale tegen Milan, maar trokken de Italianen aan het langste eind.