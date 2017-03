"In mijn droomscenario word ik de Alex Ferguson van Club Brugge"

Wouter Devynck

27/03/17 - 06u21

© photo news.

Dat Michel Preud'homme op het einde van het seizoen stopt, is geweten. Als het van eerste assistent-trainer Philippe Clement (43) afhangt, volgt hij hem gewoon zelf op. "Het liefst van al zou ik natuurlijk hoofdtrainer worden van Club, maar die beslissing ligt niet alleen in mijn handen", vertelt hij in een interview met 125jaar.clubbrugge.be. Vast staat wel dat Clement volgend seizoen géén assistent meer zal zijn, bij welke ploeg dan ook.



"Ik wil graag T1 worden om zelf de finale knopen te kunnen doorhakken. In mijn droomscenario word ik de Alex Ferguson (die maar liefst 27 seizoenen T1 was van Manchester United, red.) van Club, maar ik hou er rekening mee dat ik Brugge moet verlaten. Als mijn ambities niet langer stroken met die van Club, scheiden onze wegen misschien. Dat zal echter niet betekenen dat mijn liefde voor Club minder groot zal zijn. Want uiteindelijk keer je toch altijd terug naar je familie..." Vorige zomer weigerde Clement een job als T1 van KV Kortrijk, omdat hij (nog) meer verantwoordelijkheid kreeg bij Club en hij eerst kampioen wilde worden.