Preud'homme wil niet dat Coopman speelt: "Om de speler te beschermen"

Eddy Soetaert

24/02/17 - 07u32

© Photo News.

Dat de uitgeleende Sander Coopman (21) voor Zulte Waregem in actie kan komen, zit Preud'homme niet lekker: "Normaal mag geen enkele van onze uitgeleende spelers tegen ons uitkomen. Dat was mijn voorwaarde aan ons bestuur om die spelers uit te lenen. Als de tegenstander dan beslist om 'onze' speler wel op te stellen, is dat een zaak tussen beide besturen." Dan is het toch ergens misgelopen, want in de heenmatch kwam Coopman tien minuten voor tijd in. Bij Essevee hebben ze geen weet van een deal over Coopman, ook de speler zelf is geen voorstander en gaat ervan uit dat hij gewoon mag spelen. "Zoiets is nooit goed voor de speler zelf", vindt MPH. "Als hij slecht speelt, zal het zijn omdat het net tégen Club is. Als hij heel goed speelt, gaat ons publiek hem bij zijn terugkeer verwensen. Ik wil dat niet om Club te beschermen, wel om de speler te beschermen." Maar misschien lost het probleem zichzelf op. Coopman moest gisteren immers de training verlaten met buikgriep, al zit hij voorlopig wel nog in de selectie.