De Braziliaanse lucht doet Gedoz goed: ex-winger Club schittert in Copa Libertadores

Door: redactie

17/02/17 - 18u08

video Toen Club Brugge in de zomer van 2014 de Braziliaan Felipe Gedoz naar het Jan Breydelstadion haalde, leek blauw-zwart een vette vis aan de haak te hebben geslaan. Aanvankelijk kon Gedoz die vermoedens ook te bevestigen, maar toch raakte de Braziliaan - afgeremd door de nodige blessures - steeds meer op het achterplan in Brugge. Afgelopen winter keerde hij daarom terug naar zijn thuisland, waar hij een contract tekende bij Atlético Paranaense. En in Curitiba lijkt de creatieveling opnieuw zijn draai te vinden.