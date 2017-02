Refaelov nog altijd niet op niveau: "Ik ben zelf gefrustreerd"

Wouter Devynck

Wat is dat toch met Lior Refaelov (31)? Opnieuw operationeel sinds eind november, maar nog altijd niet op niveau. Liespijn, zo blijkt, die hem zowel fysiek als mentaal parten speelt. Maar dat zou binnenkort opgelost moeten worden met een 'laatste' inspuiting. "Ondertussen heeft de trainer groot gelijk als hij ontgoocheld is in mij. Dat ben ik zelf ook."

Toen we je vorig jaar lieten interviewen door je ploegmaats, vroeg Davy De fauw welke ambities jij nog had. De Gouden Schoen winnen, antwoordde je.

"Ja, maar dan zal ik toch eens een heel jaar fit moeten blijven. Dát is mijn doel en dan zal ik vanzelf wel hoog eindigen in de Gouden Schoen."



Als je op niveau speelt, maar dat is absoluut nog niet het geval?

"Ik mis nog wat scherpte. Ik voel me elke week wel wat beter, maar het is niet wat ik van mezelf verwacht. Ik had gedacht op dit moment helemaal fit te zijn, me te bewegen zoals ik wil en matchen te beslissen."



Wat scheelt er dan?

"Het is ook mentaal. Ik denk te veel na of een bepaalde beweging pijn zal doen aan mijn lies, ik train en speel niet 'naturel'."



Dus je hebt ook na je liesoperatie nog pijn?

"Het zit er dik in dat ik nog één lokale inspuiting nodig zal hebben om volledig pijnvrij te zijn. Dat zijn we op dit moment aan het bespreken met de Israëlische chirurg die me opereerde en de medische staf van Club. Maar ik voel dat ik er nood aan heb, al was het maar om me mentaal te bevrijden."



