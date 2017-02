Preud'homme: "Ik zag niet het fanatisme dat ik wilde zien"

Door: redactie

12/02/17 - 21u27 Bron: Play Sports

© photo news.

Michel Preud'homme was, hoe kan het ook anders, niet bepaald tevreden na de nederlaag van Club Brugge tegen Lokeren. "We hebben die wedstrijd voorbereid en wisten dat Lokeren geen goals heeft gepakt tegen Gent en Anderlecht. Toen kregen ze wel kansen en scoorden ze niet, nu kregen ze weinig kansen maar scoorden ze wél", aldus de 'Trainer van het Jaar'. "Je moet natuurlijk ook wat geluk hebben, we krijgen een doelpunt tegen en nadien treffen we de paal. Nee, ik ben niet zo blij. Ik heb niet het fanatisme gezien dat ik wilde zien, het fanatisme dat we dit seizoen en in de play-offs vorig jaar al getoond hebben. Dat wil ik elk weekend zien. Met fanatisme scoor je goals."



"Iedereen heeft ons al kampioen gemaakt", gaat MPH verder voor de camera's van Play Sports. "Maar die laatste negen wedstrijden waren zwaar. Op Gent, op Genk, op Standard... Op Standard wonnen we wel, maar toch."