Jan Breydel is vandaag 'Izquierland': "Maar twee uurtjes geslapen"

Mathieu Goedefroy

9/02/17

© Mathieu Goedefroy.

Het Jan Breydelstadion is vandaag voor één dag omgedoopt tot 'Izquierland'. Het opschrift stond overal in het stadion te lezen - zélfs op de reclamepanelen - toen Gouden Schoen José Izquierdo vanmorgen op de club aankwam. Hij gaf meteen ook nog even een persbabbel - met kleine oogjes. "Ik heb maar twee uur geslapen", lachte hij voor een volle zaal.