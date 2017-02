Eerste Brugse prijs is al binnen: Club heeft beste fans van het land

Door: Glenn Bogaert

8/02/17 - 19u42

video Zopas werd in het VTM Nieuws al een allereerste prijs uitgereikt in het kader van de Gouden Schoen. Zo werden de supporters van Club Brugge door de 24 aanvoerders uit 1A en 1B én de vox populi verkozen tot de beste van het land. Het blauw-zwarte legioen kreeg 31% van de stemmen en haalde het zo van de rood-witte aanhang van Antwerp (27%). KV Mechelen eindigde als derde met een kleine 19%. Het is de tweede keer in drie jaar tijd dat de trofee voor 'Beste Supporters' naar Jan Breydel gaat.