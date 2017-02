Timmy Simons (40) ziet carrière bekroond met Lifetime Achievement Award

Door: Glenn Bogaert

Anderhalve week geleden rondde hij in de 'Slag om Vlaanderen' tegen AA Gent nog de kaap van de 1.000 matchen en sinds half november van vorig jaar mag hij zich de oudste Rode Duivel uit onze vaderlandse voetbalgeschiedenis noemen. En vanavond komt daar nog een onderscheiding en mijlpaal bij voor Timmy Simons. De 40-jarige kapitein van Club Brugge kreeg op het Gala van de Gouden Schoen een Lifetime Achievement Award voor zijn indrukwekkende carrière. "Dit is onverwacht. Ik heb hier weinig woorden voor."

© photo_news. Timmy Simons begon zijn lange loopbaan bij KFC Diest en trok vervolgens naar eersteklasser SK Lommel. Na twee seizoenen in Limburg versierde de defensieve middenvelder met het uitstekende positiespel en de voorbeeldige profmentaliteit een transfer naar Club Brugge. Daar speelde hij zich in vijf mooie jaren in de harten van het blauw-zwarte legioen. Hij groeide er ook uit tot aanvoerder en won twee keer de landstitel en evenveel keer de beker. Opvallen, deed de Vlaams-Brabander ook door zijn feilloos omgezette penalty's. Tussendoor mocht Simons in 2002 de Gouden Schoen in ontvangst nemen. Hij was daarmee meteen ook de laatste winnaar uit het Brugse kamp. Lees ook

Na buitenlandse avonturen bij het Nederlandse PSV, waar Simons eveneens uitgroeide tot een steunpilaar en prijzenpakker, en het Duitse Nürnberg keerde het blauw-zwarte boegbeeld in 2013 terug naar het oude nest. En met succes want ondanks zijn intussen gezegende leeftijd boekte Simons nog enkele mooie collectieve successen. Hij won twee jaar geleden de beker en bereikte de kwartfinale in de Europa League. Vorig jaar deed hij daar ook nog een langverwachte titel en Supercup bij. Op 11 december mocht 'Den Ouwe' 40 kaarsjes uitblazen, maar desondanks is hij nog altijd een onbetwiste basisspeler in het elftal van Michel Preud'homme. Afwachten is het nu of de aanjager van landskampioen Club Brugge er straks nog een jaartje bij doet of zijn schoenen aan de haak hangt. © belga.