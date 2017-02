Club praat na seizoen met Butelle over eventuele contractverlenging

Door: Wouter Devynck

"Ik hoop binnenkort op goed nieuws", zo kondigde Ludovic Butelle (33) op Instagram de samenkomst tussen zijn managers, hemzelf en het Brugse bestuur van gisteravond aan. De doelman zinspeelde daarmee op een mogelijke contractverlenging, waar hij zo naar verlangt.

Toen Club Butelle in januari 2016 overnam, tekende hij een overeenkomst voor 2,5 jaar mét optie op nog een bijkomend seizoen. Toen die amper zes maanden na zijn komst niet gelicht werd, had de Fransman het daar in het seizoensbegin moeilijk mee, maar hij herpakte zich. In die mate dat hij erop rekende dat Club deze keer wel zou verlengen. Dat gebeurde gisteren niet, al vond er wel een goed gesprek plaats, waarbij alle mogelijke wrijvingen werden uitgepraat. De afspraak is nu dat Club na afloop van dit seizoen opnieuw zal samenzitten met Butelle om de samenwerking verder te evalueren. Zonder garanties op een contractverlenging evenwel.