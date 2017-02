Rotariu debuteert: "Wil voor Stanciu en Chipciu eindigen"

Tomas Taecke

6/02/17 - 01u07

© photo news.

De kop is eraf voor Dorin Rotariu. Pas in het land en bij zijn nieuwe werkgever mocht de 21-jarige ­Roemeen tegen Charleroi al meteen zijn debuut voor Club ­Brugge vieren. De voor 2,2 miljoen euro van ­Dinamo Boekarest overgenomen vleugelspits ­ontgoochelde niet.

"Ik was klaar om in te vallen en heb het - denk ik wel - goed gedaan", aldus Rotariu na zijn vuurdoop. "De ontvangst was fantastisch. De teamgenoten en de staf hebben mij goed opgevangen. Jullie land bevalt me op het eerst gezicht en ook de sfeer in het stadion maakte me blij."



Rotariu is niet de eerste Roemeen die dit seizoen de weg naar België vond. "Stanciu en Chipciu (van ­Anderlecht, red.) ken ik natuurlijk. We spelen samen in de nationale ploeg en houden voortdurend contact. Voordat ik mijn handtekening bij Club zette, heb ik bij hen geïnformeerd over de competitie, al kende ik die eigenlijk al best goed. Net zoals ik naar de Engelse of de Spaanse matchen kijk, volg ik ook Belgische ­wedstrijden op tv. Twee ­weken geleden nog zag ik Club Brugge zo met 0-3 winnen op het veld van Standard. Ook Collins Fai (Standard, red.) heb ik om informatie gevraagd. We hebben nog samen gespeeld bij ­Dinamo".



Rotariu kijkt er nu al naar uit om in de play-offs tegen zijn landgenoten te spelen: "In Roemenië waren we grote rivalen, want zij speelden bij Steaua Boekarest. Hier is dat niet anders, met dat verschil dat ik nu aan kop sta met mijn ploeg en niet omgekeerd. Daar stonden zij altijd bovenin, nu hoop ik dat wij boven hen kunnen eindigen en zo de landstitel pakken."



Met veel vertrouwen

Ook Michel Preud'homme was tevreden over de eerste minuten van Rotariu. "Tijdens zijn invalbeurt zag ik meteen dat hij goed en graag tussen de linies liep", aldus Preud'homme. "Op training merkte ik eerder al dat hij met heel veel vertrouwen voetbalt. Ik ben ervan overtuigd dat we een goeie zaak gedaan hebben."