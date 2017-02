Matchwinnaar Vossen ziet reden waarom het na de pauze zoveel beter ging

Door: redactie

Jelle Vossen was andermaal de grote man bij Club Brugge. "Het was een goede goal ja. Ik miste eerst twee mooie kansen wat balen was, maar nadien scoorde ik toch en dat is leuk. Het was een hardbevochten zege. Het verschil tussen de eerste en de tweede helft? Voor de pauze waren we onzorvuldig en we konden ons tempo niet opleggen. In de tweede helft was er meer beweging en waren we veel steviger. Met Wesley erbij kregen we een extra wapen. Hij is heel sterk aan de bal en daar hebben we bij momenten heel goed gebruik van gemaakt. Zijn inbreng heeft bijgedragen aan de betere tweede helft."



Vormer gelegenheidsrechtsachter

Wesley viel dus in bij de rust voor een bleke Palacios en door die zet ging Vormer als gelegenheidsrechtsachter postvatten. "Ik heb, twee jaar geleden, al een keertje rechtsachter gespeeld in de Europa League (tegen Helsinki, nvdr.). We wisten dat Charleroi heel compact was maar na de pauze ging het beter door de voorzetten richting Wesley te gooien. Ik kreeg veel ruimte, moest verdedigend niet zoveel doen en kon gewoon voorzetten trappen. Waarom we de eerste helft zo slap waren? Dat weet ik niet, zoiets is moeilijk uit te leggen. Dat is voetbal zeker? In elk geval ben ik héél blij met de overwinning."