Stephan Keygnaert

4/02/17 - 08u50

© photo news.

Ja, hoor, een gesprek met Bjorn Engels (22) zag Marc wel zitten - "Alles wat die zegt, is interessant". Samen gingen ze een koffie drinken in café Den Comptoir, op 'de Platse' in Brugge - ex-Clubdoelman Sven Dhoest staat er achter de tap. Engels staat alvast weer scherp, na de nederlaag op AA Gent: "Denk maar niet dat we in een hoekje gaan zitten."

© photo news.

Degryse: "Waar waren we gebleven? Ik vond je in het begin van het seizoen ook niet echt honderd procent. Toen was er sprake van een transfer, meen ik."



Engels: "Je hebt gelijk, hoor. Ik was niet slecht, maar ook niet zoals het hoort... Die transfer zat in mijn hoofd. Ik was daar iets te veel mee bezig in plaats van mij op te laden voor de wedstrijden."



Degryse: "Was het dan zó concreet?"



Engels: (glimlacht) "Ja... Ik kon naar de Premier League; mijn droom. Club wilde me absoluut houden, en toch hoopte ik dat er een opening zou komen. Het bestuur heeft in ruil mijn contract financieel aangepast - dat vond ik wel mooi."



Degryse: "Wil je de naam van de club zeggen?"



Engels: (lacht) "Dat hoeft niet..."



Degryse: "Goed gelegen in Engeland?"



Engels: "Super gelegen. En meer zeg ik er niet over."



(...)



Degryse: "Wie wordt jullie grootste titelconcurrent?"



Engels: "Anderlecht, maar onderschat Zulte Waregem niet, en ik sluit ook AA Gent niet uit..."



Degryse: "Gent? Die staan op tien punten!"



Engels: "Dat zijn er na deling van de punten nog vijf... Ze zeggen wel in Gent dat play-off 1 hun grootste ambitie is, maar dat vind ik flauw - als je zúlke aankopen doet in januari, voor zóveel geld, zeg dan niet dat je alleen maar play-off 1 ambieert. Daar krijg ik het van, hé."



Bjorn Engels blikt terug naar wat er verkeerd liep in Gent (inclusief het incidentje met Mitrovic), heeft het over zijn tactische voorkeuren én over zijn blessures uit het verleden in een interview met Marc Degryse - dat dan ook nog een keertje 'verstoord' werd door een ploegmaat van de verdediger. Lees het volledige gesprek integraal op HLN SPORT PLUS, onze zone exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken voor maar één euro!