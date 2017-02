Limbombe op consultatie in Italië voor pubalgieblessure

Tomas Taecke

Clubspits Anthony Limbombe (22) verblijft deze week in het Italiaanse Como, waar hij bij dokter Jean-Pierre Meersseman op consultatie is voor zijn pubalgieblessure. De Belgische arts, die destijds het MilanLab van AC Milan stichtte, heeft de aanvaller enkele dagen onder zijn hoede in zijn gerenommeerde praktijk. Limbombe werd half september een rustperiode van zes weken voorgeschreven, maar zijn terugkeer is nog niet voor morgen. Club verzekert anderzijds dat de flankaanvaller goed revalideert en een operatie voorlopig niet aan de orde is. Afwachten wanneer de spits de trainingen mag hervatten. Club haalde eergisteren met Dorin Rotariu alvast een extra flankspeler in afwachting van de terugkeer van Limbombe.