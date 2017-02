Hoezo, Club Brugge heeft naast Vossen geen scorende spits? Deze jongen deed het intussen al 26 keer

Door: Glenn Bogaert

1/02/17 - 06u58

© belga.

Gezocht in Jan Breydel: het torinstinct van Abdoulay Diaby en Wesley Moraes. Beide blauw-zwarte aanvallers scoorden dit seizoen samen welgeteld één keer. Gelukkig is er nog 'natural born killer' Jelle Vossen om voor een deftige doelpuntenproductie te zorgen. 13 goals in 24 matchen, uitstekende statistieken. Maar wat als de 27-jarige Vossen een blessure oploopt? Dan heeft blauw-zwart een dik probleem, of toch niet? Bij de beloften loopt er alvast eentje die scoort met de ogen dicht.

Fran Brodic is de naam. Een 20-jarige Kroatische killer die nu al sinds de zomer van 2014 in Brugge vertoeft, maar voorlopig nog niet kon aankloppen op de deur van de hoofdmacht. En dat is misschien een beetje vreemd als we naar zijn statistieken kijken. De ex-speler van Dinamo Zagreb is namelijk flink op dreef met afgelopen maandag nog twee treffers in de door de Brugse beloften gewonnen eerste competitiematch van 2017.



STVV was de tegenstander en na een heuse doelpuntenkermis in de eerste helft stond het al 4-3. Meteen ook de eindstand. Brodic alweer van goudwaarde dus en op Facebookpagina van de jonge Balkanboy staan sinds maandagavond de straffe stats van de veelbelovende aanvaller te blinken: 26 goals en 7 assists in 21 matchen. Zit een doorbraak er dan toch aan te komen of blijft Fran Brodic ook dit seizoen steken op nul speelminuten in het eerste elftal? De (extra) gezochte neus voor doelpunten bezit hij in ieder geval.