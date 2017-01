Mathew Ryan maakt speler Club Brugge blij: "Zie hem liever in doel staan bij Genk dan bij Anderlecht"

Door: Glenn Bogaert

Anderlecht, daar haalde Mathew Ryan zijn neus voor op. De Australische doelman kreeg het niet over zijn blauw-zwarte hart om op huurbasis naar de aartsrivaal van zijn ex-club te trekken. Goed nieuws was dat voor Genk, dat zo zijn kans schoon zag om de doelman die op ons gala van de Gouden Schoen 2014 nog werd uitgeroepen tot beste doelman. Brandon Mechele is alvast opgelucht dat de 24-jarige Ryan niet voor paars-wit heeft gekozen. "Anderlecht, dat is voor ons, mannen van FCB, geen optie", klinkt het in 'Het Belang van Limburg'.

"Als jonge gast is het belangrijk dat je een betrouwbare doelman achter jou hebt staan. Mathew Ryan is zo iemand en dat ondanks het feit dat hij niet veel ouder is dan ik. Het is geen toeval dat hij 'Doelman van het Jaar' is geworden bij Club Brugge. Hij was toen veruit de beste van België", stelt de aan STVV uitgeleende Bruggeling Mechele.



Sympathiek leidersfiguur

"Ze gaan veel plezier beleven aan Mathew. Het is een sympathieke gast, maar een die wel zegt waar het op staat. Een echte leidersfiguur in de kleedkamer en op het veld. Valencia is geen succesverhaal geworden omdat hij de concurrentie moest aangaan met Diego Alves en omdat hij op ongelukkige momenten geblesseerd was. Bij Genk gaat hij zeker spelen en dat is ook nodig als hij zijn plaats in de nationale ploeg wil behouden."



"Anderlecht geen optie"

Volgende week kijken de ex-ploegmaats Mechele en Ryan elkaar al in de ogen tijdens de Limburgse derby tussen STVV en Genk: "Ik zie hem liever in doel staan bij Genk dan bij Anderlecht. Het is mooi dat hij met die gevoeligheden rekening heeft gehouden. Nee, Anderlecht, dat is voor ons, mannen van FCB, geen optie", besluit de 24-jarige Mechele.