Bacca voor één dag terug in Brugge: "Als Club kampioen wordt, zou ik heel graag komen meevieren"

Door: redactie

30/01/17 - 21u23 Bron: ClubTV

Verrassing vanochtend in het Jan Breydelstadion waar niemand minder dan Carlos Bacca speciaal voor één dag terugkeerde naar Brugge om er zijn ex-ploegmaats te begroeten. Er volgde een hartelijk weerzien met onder meer Refaelov en dus uiteraard ook zijn landgenoten. Ook Michel Preud'homme kreeg een warme knuffel, hoewel beiden nooit samenwerkten.



"Ik ben heel erg blij om hier terug in Club Brugge te zijn. Het is een heel grote club, de grootste in België. Het is blauw-zwart dat de poorten geopend heeft voor mij naar Europa. Naar het verdere verloop van mijn carrière, het is de club die mij gevormd heeft. Ik ben heel erg dankbaar en blij om hier eventjes terug te zijn. Indien Club kampioen wordt, zou ik heel erg graag de overwinning hier komen meevieren", zegt Bacca bij ClubTV.



"Ik zou ook nog graag eens terugkomen om de aftrap te geven, de fans te groeten, want die zijn altijd vol passie en ze hebben mij altijd erg gesteund. Dankjewel aan alle fans voor alle steun die jullie mij blijven geven. Ik kan jullie op geen enkele manier ooit bedanken voor alle steun. Ik was hier heel gelukkig en de fans zagen ook dat ik me 100% heb ingezet en dat blijven ze waarderen. Ik hoop dat jullie steun beloond kan worden met een nieuwe titel.